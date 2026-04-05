«Спартак» набрал больше всех очков в сезоне РПЛ, проигрывая по ходу матчей

Московский «Спартак» набрал больше всех очков в сезоне Мир Российской Премьер-Лиги, проигрывая по ходу матчей. В 23-м туре красно-белые одержали победу над московским «Локомотивом» (2:1), проигрывая по ходу встречи со счётом 0:1.

У красно-белых 12 волевых очков в этом сезоне РПЛ. В топ-3 также входят «Зенит» (9) и «Оренбург» (9). Победа над «Локомотивом» стала второй волевой при нынешнем тренере «Спартака» Хуане Карлосе Карседо.

После 23 туров чемпионата России железнодорожники набрали 44 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Красно-белые заработали 41 очко и располагаются на шестой строчке.

В следующем туре команда Хуана Карлоса Карседо на выезде встретится с «Ростовом» (12 апреля), а подопечные Михаила Галактионова в этот же день в домашнем матче сыграют с махачкалинским «Динамо».