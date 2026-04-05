Александр Мостовой: «Спартак» поймал кураж и додавил «Локомотив»

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Локомотивом» (2:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым (Нальчик).

«Я говорил до матча, что, скорее всего, будет счёт 2:1. Думаю, что не будем говорить об игре, ключевыми моментами были судейские эпизоды. Прежде всего — неудаление Морозова и пенальти. Не совсем я понял, в чём была загвоздка. Попал мяч в руку, до этого было вроде вне игры при передаче. А так — о чём я и говорил: «Спартак» выиграет и уже будет в трёх очках от тройки.

Думаю, что пенальти в ворота «Локомотива» решил исход встречи. Даже не удаление Морозова потом. Без пенальти «Спартак», может, сравнял бы в конце, но выиграть бы точно было тяжело. Забили с пенальти, побежали вперёд, всё стало получаться, поймали кураж и додавили «Локомотив», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.