Защитник «Спартака» Даниил Денисов признан лучшим игроком матча с «Локомотивом»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов признан лучшим игроком матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые одержали победу над «Локомотивом» (2:1).

Футболист выбил мяч из пустых ворот в концовке встречи при счёте 2:1 в пользу своей команды.

После 23 туров чемпионата России железнодорожники набрали 44 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Красно-белые заработали 41 очко и располагаются на шестой строчке.

В следующем туре команда Хуана Карлоса Карседо на выезде встретится с «Ростовом» (12 апреля), а подопечные Михаила Галактионова в этот же день в домашнем матче сыграют с махачкалинским «Динамо».