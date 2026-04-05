Защитник «Спартака» Даниил Денисов признан лучшим игроком матча с «Локомотивом»
Защитник «Спартака» Даниил Денисов признан лучшим игроком матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые одержали победу над «Локомотивом» (2:1).
Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 23' 1:1 Барко – 66' 2:1 Солари – 83'
Удаления: нет / Морозов – 72'
Футболист выбил мяч из пустых ворот в концовке встречи при счёте 2:1 в пользу своей команды.
После 23 туров чемпионата России железнодорожники набрали 44 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Красно-белые заработали 41 очко и располагаются на шестой строчке.
В следующем туре команда Хуана Карлоса Карседо на выезде встретится с «Ростовом» (12 апреля), а подопечные Михаила Галактионова в этот же день в домашнем матче сыграют с махачкалинским «Динамо».
