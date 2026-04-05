«Прошу, чтобы «Спартак» уважали». Кахигао обратился к судьям перед матчем с «Зенитом»
Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао попросил «уважение» у судей в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Куба России с «Зенитом». Встреча пройдёт в среду, 8 апреля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
«Я надеюсь, когда мы будем играть с «Зенитом», судьи будут уважать нас. Последний раз, когда мы играли в Питере, нас не уважали. Я не вижу ни одной причины, почему они должны быть против нас. Я прошу, чтобы «Спартак» уважали», — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Отметим, что в предыдущем матче с «Зенитом» красно-белые уступили со счётом 0:2. Тогда главным арбитром встречи выступил Сергей Карасёв.
