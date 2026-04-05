Главный тренер «Локомотива» Галактионов объяснил, почему не заменил Морозова после жёлтой

Главный тренер «Локомотива» Галактионов объяснил, почему не заменил Морозова после жёлтой
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил, почему не заменил защитника Евгения Морозова после первой жёлтой карточки в матче 23-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (2:1). Впоследствии игрок был удалён.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 23'     1:1 Барко – 66'     2:1 Солари – 83'    
Удаления: нет / Морозов – 72'

— Не было мысли заменить Морозова?
— В позицию центрального защитника тяжело входить в течение матча. Поэтому понадеялись, что Морозов сыграет аккуратно, надёжно. Всё-таки парень опытный. Но сыграл неаккуратно, получил красную. У нас вообще много игроков висело на карточках. Можно было вообще всё сломать заменами, — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 23 матчей чемпионата России железнодорожники набрали 44 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Красно-белые заработали 41 очко и располагаются на шестой строчке.

В следующем туре команда Хуана Карлоса Карседо на выезде встретится с «Ростовом» (12 апреля), а подопечные Михаила Галактионова в этот же день в домашнем матче сыграют с махачкалинским «Динамо».

