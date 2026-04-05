Главный тренер «Локомотива» Галактионов объяснил, почему не заменил Морозова после жёлтой

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил, почему не заменил защитника Евгения Морозова после первой жёлтой карточки в матче 23-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (2:1). Впоследствии игрок был удалён.

— Не было мысли заменить Морозова?

— В позицию центрального защитника тяжело входить в течение матча. Поэтому понадеялись, что Морозов сыграет аккуратно, надёжно. Всё-таки парень опытный. Но сыграл неаккуратно, получил красную. У нас вообще много игроков висело на карточках. Можно было вообще всё сломать заменами, — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 23 матчей чемпионата России железнодорожники набрали 44 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Красно-белые заработали 41 очко и располагаются на шестой строчке.

В следующем туре команда Хуана Карлоса Карседо на выезде встретится с «Ростовом» (12 апреля), а подопечные Михаила Галактионова в этот же день в домашнем матче сыграют с махачкалинским «Динамо».