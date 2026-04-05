Михаил Галактионов ответил на вопрос, потерял ли «Локомотив» шансы на чемпионство

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос, потеряла ли команда шансы на чемпионство после поражения от «Спартака» (1:2) в 23-м туре Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 23'     1:1 Барко – 66'     2:1 Солари – 83'    
Удаления: нет / Морозов – 72'

— «Локомотив» потерял шансы на чемпионство?
— Команда работает, команда играет. Да, соперники поджимают, отрываются. Но у нас ещё есть дистанция, чтобы набрать очки. Давайте посчитаем очки в конце чемпионата и поймём, на каком месте закончим. Мы работаем на пределе наших сил и возможностей, — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 23 туров чемпионата России железнодорожники набрали 44 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Красно-белые заработали 41 очко и располагаются на шестой строчке.

В следующем туре команда Хуана Карлоса Карседо на выезде встретится с «Ростовом» (12 апреля), а подопечные Михаила Галактионова в этот же день в домашнем матче сыграют с махачкалинским «Динамо».

Турнирная таблица РПЛ
