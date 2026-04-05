«Людям свойственно ошибаться». Зобнин оценил работу арбитра в матче с «Локомотивом»

Полузащитник и капитан «Спартака» Роман Зобнин высказался о работе арбитра Инала Танашева в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1).

«Абсолютно спокойно к этому отношусь. Людям свойственно ошибаться, даже если это было. Танашев — хороший судья, с ним всегда можно поговорить», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 23 туров чемпионата России железнодорожники набрали 44 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Красно-белые заработали 41 очко и располагаются на шестой строчке.

В следующем туре команда Хуана Карлоса Карседо на выезде встретится с «Ростовом» (12 апреля), а подопечные Михаила Галактионова в этот же день в домашнем матче сыграют с махачкалинским «Динамо».