Главный тренер «Спартака» Карседо прокомментировал победу над «Локомотивом»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о победе над «Локомотивом» (2:1) в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.
«В первом тайме мы не показывали футбол, который хотели. Нам не хватало мобильности, спокойствии в передвижении мяча. Мы недостаточно расшатывали соперника передачами с фланга на фланг. Из-за этого выпустили Угальде.
Денисов может играть в разных ролях. Может взаимодействовать с Солари и так далее. Я очень доволен его игрой сегодня. Он заслуженно получил игрока матча», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
После 23 матчей чемпионата России железнодорожники набрали 44 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Красно-белые заработали 41 очко и располагаются на шестой строчке.
