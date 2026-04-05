Карседо — о судействе: надеемся, что в матче с «Зенитом» всё будет честно

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о судействе в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России.

— Кахигао сказал, что в Питере судьи в последний раз вас не уважали. Вы чувствовали, что вас не уважали?

— Мы уважаем арбитров и их решения. Мы будем сконцентрированы на игре. Постараемся играть так, чтобы судьям было комфортно судить. Да, в прошлом матче были моменты, которыми мы были недовольны с точки зрения судейства. Но будем надеяться, что в предстоящем матче всё будет хорошо и честно, — передаёт слова Карседо журналист «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» сыграет с «Зенитом» в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России 8 апреля.