Кахигао: в матче с «Локомотивом» «Спартак» лишили 100-процентной возможности забить гол

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао прокомментировал удаление защитника «Локомотива» Евгения Морозова в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев.

«Сегодня мы видели, как судья остановил опасную атаку, лишил нас возможности забить, когда наш игрок выходил один на один. Я уверен, если вы посмотрите этот момент ещё раз и посмотрите правила ФИФА, там будет сказано продолжать потенциальную атаку. А уже после того, как игрок закончит атаку, можно отмотать эпизод. Сегодня нас лишили 100-процентной возможности забить гол», — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 23 матчей чемпионата России железнодорожники набрали 44 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Красно-белые заработали 41 очко и располагаются на шестой строчке.