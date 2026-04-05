Жедсон ответил, за счёт чего «Спартак» смог перевернуть игру с «Локомотивом»

Полузащитник московского «Спартака» Жедсон Фернандеш высказался после матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые одержали победу над «Локомотивом» (2:1).
«Мы провели хороший матч, хоть не всё получилось в первом тайме. Но в итоге перевернули игру и победили. В перерыве надо было поработать над настроем. Мы понимали, что мы играли дома, поэтому надо было что-то менять», — передаёт слова Жедсона корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
После 23 туров чемпионата России железнодорожники набрали 44 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Красно-белые заработали 41 очко и располагаются на шестой строчке.
В следующем туре команда Хуана Карлоса Карседо на выезде встретится с «Ростовом» (12 апреля), а подопечные Михаила Галактионова в этот же день в домашнем матче сыграют с махачкалинским «Динамо».
- 6 апреля 2026
