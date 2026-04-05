«Могли забивать больше». Денисов — о победе «Спартака» над «Локомотивом»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов поделился впечатлениями от матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1).

«Хорошая игра, мы хорошо играли как команда. Могли забивать и больше, но рад победе. У меня были моменты, но в первом эпизоде передача была сложная. Надеюсь, в следующем [матче] получится забить», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После 23 матчей чемпионата России железнодорожники набрали 44 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Красно-белые заработали 41 очко и располагаются на шестой строчке.

В следующем туре команда Хуана Карлоса Карседо на выезде встретится с «Ростовом» (12 апреля), а подопечные Михаила Галактионова в этот же день в домашнем матче сыграют с махачкалинским «Динамо».