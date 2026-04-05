Игрок «Спартака» Умяров поделился эмоциями от победы над «Локомотивом»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о своих эмоциях после победы над «Локомотивом» (2:1) в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Красно-белые отыгрались по ходу встречи.

«Эмоции самые положительные. Удалось победить. Не совсем идеальный первый тайм в нашем исполнении, те же стандарты, о которых мы говорили. Знали стандарты «Локомотива», какие сложности с ними у нас были. Но, повторюсь, эмоции положительные, после результата во втором тайме, который перевернул ход игры», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульниковым.

После 23 матчей чемпионата России железнодорожники набрали 44 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Красно-белые заработали 41 очко и располагаются на шестой строчке.