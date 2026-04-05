Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр:
Главный тренер «Спартака» Карседо: на матч с «Зенитом» в Кубке выйдем как на финал

Главный тренер «Спартака» Карседо: на матч с «Зенитом» в Кубке выйдем как на финал
Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о предстоящем матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором красно-белые сыграют с «Зенитом». Встреча состоится 8 апреля.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
08 апреля 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сегодня перед этим матчем на установке я говорил футболистам, что стабильно побеждать сложнее, чем выиграть один-два матча. Сейчас мы набрали хороший ход. Нам надо биться до самого конца, чтобы продолжать в том же духе. С «Зенитом» в Кубке нас ждёт очень важная игра, на которую мы выйдем как на финал», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 5 апреля, «Спартак» обыграл «Локомотив» в матче 23-го тура чемпионата России со счётом 2:1.

Карседо — о судействе: надеемся, что в матче с «Зенитом» всё будет честно
