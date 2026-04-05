Главный тренер «Спартака» Карседо: на матч с «Зенитом» в Кубке выйдем как на финал

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о предстоящем матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором красно-белые сыграют с «Зенитом». Встреча состоится 8 апреля.

«Сегодня перед этим матчем на установке я говорил футболистам, что стабильно побеждать сложнее, чем выиграть один-два матча. Сейчас мы набрали хороший ход. Нам надо биться до самого конца, чтобы продолжать в том же духе. С «Зенитом» в Кубке нас ждёт очень важная игра, на которую мы выйдем как на финал», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 5 апреля, «Спартак» обыграл «Локомотив» в матче 23-го тура чемпионата России со счётом 2:1.