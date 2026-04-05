Вратарь «Локомотива» Митрюшкин: мы всё ещё на третьем месте, всё в наших руках

Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин высказался после матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:1) и оценил пенальти в ворота своей команды. В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев.

«В игре показалось, что пенальти не было, а потом уже не смотрел.

Если бы мы выиграли, ситуация была бы лучше. Но мы всё ещё на третьем месте, всё в наших руках», — передаёт слова Митрюшкина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона занимает «Краснодар», набравший 52 очка после 23 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 51 очко. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» с 44 очками.