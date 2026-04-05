Умяров: у меня никогда нет претензий к судьям, на матчах «Спартака» очень тяжело работать

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился мнением о судействе в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым (Нальчик).

«Давайте оставим этот эпизод с неудалением Морозова на усмотрение судей. Если они так решили, значит, всё верно. Не совсем приятно. Но, как сказал главный судья Инал Танашев, в эпизоде с удалением Морозова ему показалось, что момент был уже заигранный в момент передачи на меня. Он не думал, что такая передача пройдёт. Наверное, с его точки зрения было так. Литвинов сказал, что с его точки зрения — тоже. Они были в одной позиции плюс-минус.

Честно? У меня никогда к арбитрам нет претензий. Потому что это тоже очень тяжёлая работа, особенно в наших условиях сейчас, когда каждый момент разбирают на частички. Тем более все мы знаем московский «Спартак». Это очень тяжёлая работа на таких матчах. Поверьте, у меня во время матчей эмоции иногда слишком зашкаливают. Это нормально. Допускаю, что арбитры не специально допускают ошибки», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.