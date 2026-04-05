«Верю, что получится». Умяров выразил надежду на победу «Спартака» в матче с «Зенитом»

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался о предстоящем матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором красно-белые сыграют с санкт-петербургским «Зенитом» 8 апреля.

— Как мы все понимаем, играть хорошо — это одно, результат — это другое. Постараемся совместить эти два компонента и добиться результата.

— «Спартак» удивит в среду?

— Посмотрим. Надеюсь, как минимум результатом, победой. Верю, что получится, — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульниковым.

Действующим победителем турнира является ЦСКА, обыгравший в прошлогоднем финале «Ростов» — 0:0, 4:3 пен.