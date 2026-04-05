«Верю, что получится». Умяров выразил надежду на победу «Спартака» в матче с «Зенитом»
Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался о предстоящем матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором красно-белые сыграют с санкт-петербургским «Зенитом» 8 апреля.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
08 апреля 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
— Как мы все понимаем, играть хорошо — это одно, результат — это другое. Постараемся совместить эти два компонента и добиться результата.
— «Спартак» удивит в среду?
— Посмотрим. Надеюсь, как минимум результатом, победой. Верю, что получится, — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульниковым.
Действующим победителем турнира является ЦСКА, обыгравший в прошлогоднем финале «Ростов» — 0:0, 4:3 пен.
