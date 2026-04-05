Умяров ответил, останется ли доволен попаданием «Спартака» в тройку РПЛ

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров после матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1) ответил на вопрос о приемлемом месте в таблице для красно-белых.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 23'     1:1 Барко – 66'     2:1 Солари – 83'    
Удаления: нет / Морозов – 72'

— Будешь ли доволен, если при нынешних раскладах «Спартак» попадёт в тройку в РПЛ?
— Сейчас буду доволен, если мы от игры к игре будем побеждать. Это самое главное для этого этапа. А там уже как сложится, мы не знаем, потому что не всё зависит от нас в плане таблицы, — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 23 матчей чемпионата России красно-белые заработали 41 очко и располагаются на шестой строчке в турнирной таблице.

