Умяров ответил, останется ли доволен попаданием «Спартака» в тройку РПЛ

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров после матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1) ответил на вопрос о приемлемом месте в таблице для красно-белых.

— Будешь ли доволен, если при нынешних раскладах «Спартак» попадёт в тройку в РПЛ?

— Сейчас буду доволен, если мы от игры к игре будем побеждать. Это самое главное для этого этапа. А там уже как сложится, мы не знаем, потому что не всё зависит от нас в плане таблицы, — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 23 матчей чемпионата России красно-белые заработали 41 очко и располагаются на шестой строчке в турнирной таблице.