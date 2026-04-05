Константин Генич подвёл итоги матча 23-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом»

Известный российский комментатор Константин Генич подвёл итоги матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» одержал победу над «Локомотивом» (2:1).

«Хороший матч в Тушине. Эмоции, голы, моменты, пенальти, удаление… Настоящее дерби», — написал Генич в своём телеграм-канале.

После 23 туров чемпионата России железнодорожники набрали 44 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Красно-белые заработали 41 очко и располагаются на шестой строчке.

В следующем туре команда Хуана Карлоса Карседо на выезде встретится с «Ростовом» (12 апреля), а подопечные Михаила Галактионова в этот же день в домашнем матче сыграют с махачкалинским «Динамо».