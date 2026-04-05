Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Мэттью Макконахи поблагодарил Дэвида Бекхэма за развитие футбола в США

Мэттью Макконахи поблагодарил Дэвида Бекхэма за развитие футбола в США
Актёр Мэттью Макконахи, который является совладельцем «Остина» из МЛС, в соцсетях обратился к президенту «Интер Майами» Дэвиду Бекхэму перед матчем команд, который завершился со счётом 2:2.

США — Major League Soccer . МЛС
05 апреля 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
2 : 2
Остин
Остин
0:1 Guilherme – 6'     1:1 Месси – 10'     1:2 Нельсон – 53'     2:2 Суарес – 81'    

«Мистер Бекхэм! Сегодня «Остин» посетит Майами для небольшой вечеринки на вашем поле. Я хотел бы искренне поблагодарить вас: хоть вы и не создали футбол в нашей стране, но сделали многое для его развития. Перейдя в «Лос-Анджелес Гэлакси» [в 2007 году], вы укрепили позиции МЛС, превратив каждый матч в настоящее событие и сделав эту лигу элитной. Спасибо!

Теперь вы находитесь в Майами, выполняя похожую миссию в ином статусе — снимаю шляпу! Пишу вам, поскольку мой клуб «Остин» вместе с его чёрно-зелёными болельщиками движется к вашему розовому морю, чтобы испортить вам вечеринку. Поэтому мне нужно, чтобы вы и ваш друг Лео [Месси] нашли для нас место.

Взор всего мира прикован к нам на фоне приближающегося лета. Мы, жители столицы Техаса, хотим заглянуть к вам, чтобы заложить ещё один краеугольный камень футбола в Северной Америке на глазах у всего мира. Увидимся!» — сказано в публикации актёра.

В финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года примут участие 48 сборных. Хозяевами турнира являются США, Канада и Мексика. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года.

