Мексиканский защитник «Локо» Монтес рассказал о подготовке сборной к чемпионату мира

Мексиканский защитник «Локо» Монтес рассказал о подготовке сборной к чемпионату мира
Защитник московского «Локомотива» и сборной Мексики Сесар Монтес высказался о подготовке своей национальной команды к чемпионату мира — 2026.

«Идёт подготовка своим ходом, сейчас сыграли пару неплохих товарищеских матчей с хорошими соперниками. А так всё проходит штатно. Мы принимаем чемпионат мира, надежды от турнира самые положительные. Со сборной Мексики будем стараться идти от игры к игре. Основная задача — пройти дальше, чем до этого проходила наша сборная на чемпионатах мира», — передаёт слова Монтеса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На чемпионате мира — 2026 сборная Мексики на групповом этапе сыграет с командами ЮАР, Южной Кореи и Чехии.

