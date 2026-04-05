Стало известно, что Карседо сказал игрокам «Спартака» после матча с «Локомотивом»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался перед игроками своей команды в раздевалке после матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые одержали победу над «Локомотивом» (2:1).

«Парни, мы показали характер. В первом тайме мы не играли, как хотели. Но во втором тайме мы отдали всё, мы отдали все силы. Мы очень хорошая команда. Очень хорошая команда! Поздравляю! Победа!» — сказал Карседо в видео, опубликованном в телеграм-канале клуба.

После 23 матчей чемпионата России железнодорожники набрали 44 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Красно-белые заработали 41 очко и располагаются на шестой строчке.

В следующем туре команда Хуана Карлоса Карседо на выезде встретится с «Ростовом» (12 апреля), а подопечные Михаила Галактионова в этот же день в домашнем матче сыграют с махачкалинским «Динамо».