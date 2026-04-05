Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Спартак» в третий раз подряд обыграл «Локомотив» во всех турнирах

«Спартак» в третий раз подряд обыграл «Локомотив» во всех турнирах
«Спартак» победил «Локомотив» со счётом 2:1 в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Тем самым красно-белые обыграли железнодорожников третий раз подряд во всех турнирах.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 23'     1:1 Барко – 66'     2:1 Солари – 83'    
Удаления: нет / Морозов – 72'

Ранее «Спартак» побеждал «Локомотив» в обоих матчах 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России — 3:1, 3:2.

После 23 матчей чемпионата России железнодорожники набрали 44 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Красно-белые заработали 41 очко и располагаются на шестой строчке.

В следующем туре команда Хуана Карлоса Карседо на выезде встретится с «Ростовом» (12 апреля), а подопечные Михаила Галактионова в этот же день в домашнем матче сыграют с махачкалинским «Динамо».

Комментарии
