«Спартак» в третий раз подряд обыграл «Локомотив» во всех турнирах

«Спартак» победил «Локомотив» со счётом 2:1 в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Тем самым красно-белые обыграли железнодорожников третий раз подряд во всех турнирах.

Ранее «Спартак» побеждал «Локомотив» в обоих матчах 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России — 3:1, 3:2.

После 23 матчей чемпионата России железнодорожники набрали 44 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Красно-белые заработали 41 очко и располагаются на шестой строчке.

В следующем туре команда Хуана Карлоса Карседо на выезде встретится с «Ростовом» (12 апреля), а подопечные Михаила Галактионова в этот же день в домашнем матче сыграют с махачкалинским «Динамо».