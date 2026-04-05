«Интер» — «Рома»: Маркус Тюрам сделал счёт 4:1 на 55-й минуте

В эти минуты проходит матч 31-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между миланским «Интером» и «Ромой». Команды играют на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Симоне Содза. Счёт в матче 4:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Форвард Маркус Тюрам сделал счёт 4:1 на 55-й минуте. Ранее нападающий хозяев поля Лаутаро Мартинес открыл счёт на второй минуте. Защитник римской команды Джанлука Манчини сравнял счёт на 40-й минуте. В конце первого тайма на 45+2-й минуте полузащитник Хакан Чалханоглу вывел чёрно-синих вперёд. Лаутаро Мартинес оформил дубль на 52-й минуте.

«Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. В активе клуба 69 набранных очков в 30 матчах. «Рома» с 54 очками располагается на шестой строчке в таблице.

В следующем туре «Интер» встретится с «Комо» (12 апреля), а «Рома» сыграет с «Пизой» (10 апреля).