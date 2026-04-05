Арбитр Федотов разобрал удаление Морозова и срыв атаки «Спартака» в дерби с «Локомотивом»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил решение Инала Танашева по удалению защитника «Локомотива» Евгения Морозова и срыв атаки красно-белых в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. «Спартак» одержал победу со счётом 2:1.

«Здесь Танашеву не хватило опыта. По букве закона вопросов нет — предъявить, что он неправильно поступил, нельзя. Но можно было дать принцип преимущества. Тогда можно было бы даже зажевать вторую жёлтую. Но Танашев посчитал, что это явная карточка. А раз она вторая, то действительно надо было остановить игру и удалить.

Но будь арбитр поопытнее, он бы взял паузу и посмотрел, чем закончилась атака. Умяров там выходил один на один. Но, опять же, явной претензии здесь Танашеву не предъявить. В любом случае опыт ещё придёт», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После 23 матчей чемпионата России железнодорожники набрали 44 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Красно-белые заработали 41 очко и располагаются на шестой строчке.

В следующем туре команда Хуана Карлоса Карседо на выезде встретится с «Ростовом» (12 апреля), а подопечные Михаила Галактионова в этот же день в домашнем матче сыграют с махачкалинским «Динамо».