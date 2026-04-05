«Интер» — «Рома»: Николо Барелла забил пятый гол чёрно-синих на 63-й минуте

В эти минуты проходит матч 31-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между миланским «Интером» и «Ромой». Команды играют на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Симоне Содза. Счёт в матче 5:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Хавбек Николо Барелла забил пятый гол чёрно-синих на 63-й минуте. Ранее нападающий хозяев поля Лаутаро Мартинес открыл счёт на второй минуте. Защитник римской команды Джанлука Манчини сравнял счёт на 40-й минуте. В конце первого тайма на 45+2-й минуте полузащитник Хакан Чалханоглу вывел чёрно-синих вперёд. Во втором тайме на 52-й минуте Лаутаро Мартинес оформил дубль. На 55-й минуте форвард Маркус Тюрам забил четвёртый мяч «Интера».

«Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. В активе клуба 69 набранных очков в 30 матчах. «Рома» с 54 очками располагается на шестой строчке в таблице.

В следующем туре «Интер» встретится с «Комо» (12 апреля), а «Рома» сыграет с «Пизой» (10 апреля).