Александр Головин забил свой пятый гол в сезоне Лиги 1 в ворота «Марселя»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отметился забитым мячом на 59-й минуте матча 28-го тура французской Лиги 1 с «Марселем». Игра проходит в эти минуты на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречи выступает Клеман Тюрпен (Уллен, Франция). На момент публикации новости счёт 1:0 в пользу хозяев.

Франция — Лига 1 . 28-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Монако
Окончен
2 : 1
Марсель
1:0 Головин – 59'     2:0 Балогун – 74'     2:1 Гуири – 85'    

В текущем сезоне Лиги 1 29-летний Александр Головин провёл 21 матч, в которых забил пять мячей и оформил пять результативных передач.

После 27 туров чемпионата Франции «Марсель» набрал 49 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Монако» заработал 46 очков и располагаются на седьмой строчке.

В следующем туре «Монако» на выезде встретится с «Парижем» (10 апреля), а «Марсель» в этот же день в домашнем матче сыграет с «Метцем».

