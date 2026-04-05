Результаты матчей 28-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

В воскресенье, 5 апреля, завершился 28-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты матчей 28-го тура Лиги 1:

3 апреля, пятница:

«Пари Сен-Жермен» — «Тулуза» — 3:1.

4 апреля, суббота:

«Страсбург» — «Ницца» — 3:1;

«Брест» — «Ренн» — 3:4;

«Лилль» — «Ланс» — 3:0.

5 апреля, воскресенье:

«Анже» — «Лион» — 0:0;

«Гавр» — «Осер» — 1:1;

«Метц» — «Нант» — 0:0;

«Лорьян» — «Париж» — 1:1;

«Монако» — «Марсель» — 2:1.

Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2025/2026 возглавляет «Пари Сен-Жермен». Команда набрала 63 очка за 27 матчей. На втором месте располагается «Ланс», у которого 59 очков после 28 игр. В топ-4 также входят «Лилль» (50) и «Марсель» (49).