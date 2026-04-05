Результаты матчей 28-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

В воскресенье, 5 апреля, завершился 28-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.
Результаты матчей 28-го тура Лиги 1:
3 апреля, пятница:
«Пари Сен-Жермен» — «Тулуза» — 3:1.
4 апреля, суббота:
«Страсбург» — «Ницца» — 3:1;
«Брест» — «Ренн» — 3:4;
«Лилль» — «Ланс» — 3:0.
5 апреля, воскресенье:
«Анже» — «Лион» — 0:0;
«Гавр» — «Осер» — 1:1;
«Метц» — «Нант» — 0:0;
«Лорьян» — «Париж» — 1:1;
«Монако» — «Марсель» — 2:1.
Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2025/2026 возглавляет «Пари Сен-Жермен». Команда набрала 63 очка за 27 матчей. На втором месте располагается «Ланс», у которого 59 очков после 28 игр. В топ-4 также входят «Лилль» (50) и «Марсель» (49).