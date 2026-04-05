«Локомотив» не может обыграть «Спартак» в гостевых матчах с 2017 года

«Локомотив» уступил «Спартаку» (1:2) в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Таким образом, железнодорожники не могут обыграть красно-белых в гостевых встречах с 2017 года.

В последний раз «Локомотив» побеждал «Спартак» на выезде 19 августа 2017 года со счётом 4:3. После этого красно-белые на домашней арене восемь раз обыгрывали красно-зелёных и дважды встречи завершались вничью.

После 23 матчей чемпионата России железнодорожники набрали 44 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Красно-белые заработали 41 очко и располагаются на шестой строчке.

В следующем туре команда Хуана Карлоса Карседо на выезде встретится с «Ростовом» (12 апреля), а подопечные Михаила Галактионова в этот же день в домашнем матче сыграют с махачкалинским «Динамо».