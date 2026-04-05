Монако — Марсель, результат матча 5 апреля 2026, счёт 2:1, 28-й тур Лиги 1 2025/2026

«Монако» победил «Марсель» и сравнялся с ним по очкам в Лиге 1, у Головина — гол
Завершился матч 28-го тура французской Лиги 1, в котором встречались клубы «Монако» и «Марсель». Игра прошла на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен (Уллен, Франция). Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Франция — Лига 1 . 28-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Монако
Окончен
2 : 1
Марсель
1:0 Головин – 59'     2:0 Балогун – 74'     2:1 Гуири – 85'    

Первый мяч в матче забил российский полузащитник «Монако» Александр Головин на 59-й минуте. На 74-й минуте Фоларин Балогун удвоил преимущество хозяев. На 86-й минуте форвард гостей Амин Гуири сократил отставание, установив окончательный счёт в матче — 1:2.

После 28 туров чемпионата Франции «Марсель» набрал 49 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Монако» также заработал 49 очков и располагается на пятой строчке.

В следующем туре «Монако» на выезде встретится с «Парижем» (10 апреля), а «Марсель» в этот же день в домашнем матче сыграет с «Метцем».

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
