«Монако» одержал седьмую победу подряд в Лиге 1
«Монако» со счётом 2:1 переиграл «Марсель» в матче 28-го тура Лиги 1. Таким образом, монегаски выиграли в седьмой встрече чемпионата Франции подряд.
Франция — Лига 1 . 28-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Монако
2 : 1
Марсель
1:0 Головин – 59' 2:0 Балогун – 74' 2:1 Гуири – 85'
Данная серия «Монако» началась в 22-м туре: тогда монегаски переиграли «Нант» со счётом 3:1. После этого последовали победы над «Лансом» (3:2), Анже» (2:0), «Пари Сен-Жермен» (3:1), «Брестом» (2:0) и «Лионом» (2:1), а затем игра с провансальцами дополнила эту последовательность. В следующем туре «Монако» 10 апреля на выезде встретится с «Парижем».
На данный момент «Монако» с 49 очками находится на пятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона французского первенства.
