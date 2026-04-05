«Интер» прервал серию из трёх матчей без побед в чемпионате Италии

«Интер» разгромил «Рому» со счётом 5:2 во встрече 31-го тура Серии А. Таким образом, миланский клуб прервал серию из трёх матчей без побед в чемпионате Италии.

Ранее «Интер» минимально уступил в дерби «Милану» (0:1), а также сыграл вничью с «Аталантой» (1:1) и «Фиорентиной» (1:1).

В следующем туре подопечные Кристиана Киву встретятся с «Комо» (12 апреля).

«Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. В активе клуба 72 набранных очка в 31 матче. На второй строчке располагается «Милан», у которого 63 очка. Третье место с 62 очками занимает «Наполи». Отметим, что в понедельник, 6 апреля, неаполитанцы и «россонери» встретятся с очном матче.