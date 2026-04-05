Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер» прервал серию из трёх матчей без побед в чемпионате Италии

«Интер» прервал серию из трёх матчей без побед в чемпионате Италии
Комментарии

«Интер» разгромил «Рому» со счётом 5:2 во встрече 31-го тура Серии А. Таким образом, миланский клуб прервал серию из трёх матчей без побед в чемпионате Италии.

Италия — Серия А . 31-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
5 : 2
Рома
Рим
1:0 Мартинес – 2'     1:1 Манчини – 40'     2:1 Чалханоглу – 45+2'     3:1 Мартинес – 52'     4:1 Тюрам – 55'     5:1 Барелла – 63'     5:2 Пеллегрини – 70'    

Ранее «Интер» минимально уступил в дерби «Милану» (0:1), а также сыграл вничью с «Аталантой» (1:1) и «Фиорентиной» (1:1).

В следующем туре подопечные Кристиана Киву встретятся с «Комо» (12 апреля).

«Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. В активе клуба 72 набранных очка в 31 матче. На второй строчке располагается «Милан», у которого 63 очка. Третье место с 62 очками занимает «Наполи». Отметим, что в понедельник, 6 апреля, неаполитанцы и «россонери» встретятся с очном матче.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android