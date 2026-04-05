«Интер» прервал серию из трёх матчей без побед в чемпионате Италии
Поделиться
«Интер» разгромил «Рому» со счётом 5:2 во встрече 31-го тура Серии А. Таким образом, миланский клуб прервал серию из трёх матчей без побед в чемпионате Италии.
Италия — Серия А . 31-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
5 : 2
Рома
Рим
1:0 Мартинес – 2' 1:1 Манчини – 40' 2:1 Чалханоглу – 45+2' 3:1 Мартинес – 52' 4:1 Тюрам – 55' 5:1 Барелла – 63' 5:2 Пеллегрини – 70'
Ранее «Интер» минимально уступил в дерби «Милану» (0:1), а также сыграл вничью с «Аталантой» (1:1) и «Фиорентиной» (1:1).
В следующем туре подопечные Кристиана Киву встретятся с «Комо» (12 апреля).
«Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. В активе клуба 72 набранных очка в 31 матче. На второй строчке располагается «Милан», у которого 63 очка. Третье место с 62 очками занимает «Наполи». Отметим, что в понедельник, 6 апреля, неаполитанцы и «россонери» встретятся с очном матче.
Комментарии
- 6 апреля 2026
-
11:51
-
11:46
-
11:46
-
11:36
-
11:23
-
11:19
-
11:18
-
11:05
-
11:03
-
11:00
-
10:40
-
10:37
-
10:26
-
10:20
-
10:08
-
10:04
-
09:56
-
09:52
-
09:47
-
09:35
-
09:28
-
09:27
-
09:15
-
09:00
-
08:53
-
08:41
-
08:30
-
08:20
-
08:15
-
08:00
-
06:19
-
05:29
-
05:24
-
03:58
-
03:47