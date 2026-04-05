Галактионов проигрывает «Спартаку» чаще, чем любому другому клубу в РПЛ

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов проигрывает «Спартаку» чаще, чем любому другому клубу в Мир Российской Премьер-Лиге. Поражение железнодорожников от красно-белых (1:2) в матче 23-го тура стало для специалиста восьмым в карьере.

Второе место по этому показателю занимает «Краснодар», которому главный тренер «Локомотива» уступил пять раз.

После 23 матчей чемпионата России железнодорожники набрали 44 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Красно-белые заработали 41 очко и располагаются на шестой строчке.

В следующем туре команда Хуана Карлоса Карседо на выезде встретится с «Ростовом» (12 апреля), а подопечные Михаила Галактионова в этот же день в домашнем матче сыграют с махачкалинским «Динамо».