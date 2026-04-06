«Балтика» пропустила два мяча за матч во второй раз в сезоне РПЛ

«Балтика» сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» со счётом 2:2 во встрече 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Тем самым калининградская команда пропустила два гола за матч всего лишь во второй раз в сезоне чемпионата России.

В матче 3-го тура РПЛ «Балтика» пропустила два мяча, но смогла обыграть «Оренбург» со счётом 3:2.

На данный момент «Динамо» Махачкала с 22 очками находится на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России, «Балтика» с 43 очками располагается на четвёртой строчке.

В следующем туре команда из Махачкалы на выезде сыграет с московским «Локомотивом» (12 апреля). Калининградцы на домашнем стадионе примут «Пари Нижний Новгород» (11 апреля).