«Балтика» пропустила два мяча за матч во второй раз в сезоне РПЛ
«Балтика» сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» со счётом 2:2 во встрече 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Тем самым калининградская команда пропустила два гола за матч всего лишь во второй раз в сезоне чемпионата России.
Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 13' 1:1 Агаларов – 53' 2:1 Агаларов – 72' 2:2 Варатынов – 81'
В матче 3-го тура РПЛ «Балтика» пропустила два мяча, но смогла обыграть «Оренбург» со счётом 3:2.
На данный момент «Динамо» Махачкала с 22 очками находится на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России, «Балтика» с 43 очками располагается на четвёртой строчке.
В следующем туре команда из Махачкалы на выезде сыграет с московским «Локомотивом» (12 апреля). Калининградцы на домашнем стадионе примут «Пари Нижний Новгород» (11 апреля).
Материалы по теме
