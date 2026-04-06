У Михаила Галактионова всего две победы в 11 матчах со «Спартаком»

«Локомотив» уступил со счётом 1:2 «Спартаку» в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, главный тренер красно-зелёных Михаил Галактионов, ранее работавший в «Пари Нижний Новгород» и «Ахмате», смог добыть лишь две победы в 11 встречах с красно-белыми.

После 23 матчей чемпионата России железнодорожники набрали 44 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Красно-белые заработали 41 очко и располагаются на шестой строчке.

В следующем туре команда Хуана Карлоса Карседо на выезде встретится с «Ростовом» (12 апреля), а подопечные Михаила Галактионова в этот же день в домашнем матче сыграют с махачкалинским «Динамо».