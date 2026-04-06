У Михаила Галактионова всего две победы в 11 матчах со «Спартаком»
«Локомотив» уступил со счётом 1:2 «Спартаку» в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, главный тренер красно-зелёных Михаил Галактионов, ранее работавший в «Пари Нижний Новгород» и «Ахмате», смог добыть лишь две победы в 11 встречах с красно-белыми.
Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 23' 1:1 Барко – 66' 2:1 Солари – 83'
Удаления: нет / Морозов – 72'
После 23 матчей чемпионата России железнодорожники набрали 44 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Красно-белые заработали 41 очко и располагаются на шестой строчке.
В следующем туре команда Хуана Карлоса Карседо на выезде встретится с «Ростовом» (12 апреля), а подопечные Михаила Галактионова в этот же день в домашнем матче сыграют с махачкалинским «Динамо».
