Даниил Денисов поздравил Даниила Денисова. Защитник «Спартака» пообщался со своим тёзкой

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов пообщался с юным болельщиком команды Даниилом Денисовым после матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые одержали победу над «Локомотивом» (2:1).

«Привет! Ты Даня, что ли? Фамилия у тебя Денисов? Круто! Понравился матч?» — сказал Денисов в видео на YouTube-канале «Спартака».

Защитник «Спартака» был признан лучшим игроком матча. Футболист выбил мяч из пустых ворот в концовке встречи при счёте 2:1 в пользу своей команды.

После 23 матчей чемпионата России железнодорожники набрали 44 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Красно-белые заработали 41 очко и располагаются на шестой строчке.

В следующем туре команда Хуана Карлоса Карседо на выезде встретится с «Ростовом» (12 апреля), а подопечные Михаила Галактионова в этот же день в домашнем матче сыграют с махачкалинским «Динамо».