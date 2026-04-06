Тренер «Ромы» Гасперини высказался после разгромного поражения от «Интера»
Главный тренер «Ромы» Джан-Пьеро Гасперини прокомментировал поражение своей команды в матче 31-го тура итальянской Серии А с «Интером» (2:5).

Италия — Серия А . 31-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
5 : 2
Рома
Рим
1:0 Мартинес – 2'     1:1 Манчини – 40'     2:1 Чалханоглу – 45+2'     3:1 Мартинес – 52'     4:1 Тюрам – 55'     5:1 Барелла – 63'     5:2 Пеллегрини – 70'    

«Было непросто пропустить гол в первые секунды, но после этого я увидел хорошую «Рому», хотя гол перед перерывом стал настоящим ударом по моральному духу. В частности, третий мяч выбил из нас все силы, и с этого момента мы действительно страдали.

В первом тайме я увидел хорошую «Рому». Итоговый результат делает всё гораздо хуже, но, признаюсь, игра закончилась на третьем голе, и мы должны отдать должное очень сильной команде «Интера».

У нас были разные игры и выступление всегда было хорошим. Сегодня мы плохо провели второй тайм, моральный дух определённо упал. Можно проиграть «Интеру» на «Джузеппе Меацца», но не с таким счётом. Теперь у нас две домашние игры, и мы надеемся добиться хороших результатов», — приводит слова Гасперини Football Italia со ссылкой на DAZN.

«Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. В активе клуба 72 набранных очка в 31 матче. «Рома» с 54 очками располагается на шестой строчке.

В следующем туре «Интер» встретится с «Комо» (12 апреля), а «Рома» сыграет с «Пизой» (10 апреля).

Материалы по теме
«Интер» раздербанил «Рому» с почти теннисным счётом! А Чалханоглу выдал что-то страшное
«Интер» раздербанил «Рому» с почти теннисным счётом! А Чалханоглу выдал что-то страшное
