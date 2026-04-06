«Барселона» опубликовала сообщение на тему травм Араухо и Берналя

«Барселона» после матча 30-го тура Ла Лиги с «Атлетико» Мадрид (2:1) опубликовала на официальном сайте информацию относительно состояния здоровья защитника Рональда Араухо и полузащитника Марка Берналя. Араухо был заменён на 40-й минуте встречи, вместо него вышел Берналь, которого на 62-й минуте также пришлось снять с игры.

У Араухо выявлено незначительное растяжение мышц, он сможет сыграть с «Атлетико» 8 апреля в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. У Берналя растяжение связок левой лодыжки, срок его возвращения будет зависеть от хода восстановления.

После 30 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 76 очков и возглавляет турнирную таблицу.