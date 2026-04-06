Стало известно главное условие, при котором Артета останется в «Арсенале» — The Touchline

Руководство лондонского «Арсенала» по-прежнему доверяет главному тренеру команды Микелю Артете, несмотря на поражение от «Саутгемптона» (1:2) в 1/4 финала Кубка Англии и от «Манчестер Сити» (0:2) в финале Кубка английской лиги. Об этом сообщает The Touchline.

Кубок Англии . 1/4 финала
04 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон
1:0 Стюарт – 35'     1:1 Дьёкереш – 68'     2:1 Чарльз – 85'    

Боссы «канониров» считают поражение от команды Чемпионшипа вопиющим, однако не видят в этом причину для увольнения испанского специалиста прямо сейчас. Руководство считает Артету подходящим тренером для развития проекта в долгосрочной перспективе. Несмотря на это, судьба специалиста в «Арсенале» будет зависеть от итогов нынешнего сезона. На данный момент лондонцы возглавляют турнирную таблицу АПЛ и продолжают выступление в Лиге чемпионов. Руководство столичной команды надеется, что «Арсенал» сможет выиграть хотя бы один из этих трофеев.

