«Ошибка тактическая». Бубнов разобрал гол «Локомотива» в ворота «Спартака» в 23-м туре РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов разобрал гол защитника «Локомотива» Сесара Монтеса, забитый в ворота «Спартака» на 23-й минуте матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Победу в игре одержали красно-белые со счётом 2:1.

«У «Спартака» всегда проблемы в обороне, и не только на стандартах. Здесь тоже была ошибка тактическая допущена, потому что с Монтесом, высокорослым защитником «Локомотива», который здорово играет головой, надо играть центральному защитнику, а не Жедсону — игроку атакующего плана в штрафной площадке. Он его и потерял. Монтес практически из пределов вратарской расстрелял Максименко», — сказал Бубнов в аудио в своём телеграм-канале.

После 23 матчей чемпионата России железнодорожники набрали 44 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Красно-белые заработали 41 очко и располагаются на шестой строчке.

В следующем туре команда Хуана Карлоса Карседо на выезде встретится с «Ростовом» (12 апреля), а подопечные Михаила Галактионова в этот же день в домашнем матче сыграют с махачкалинским «Динамо».