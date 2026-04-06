«Нервная энергия, очень напряжённая». Уолкотт — о влиянии Артеты на «Арсенал»
Поделиться
Бывший нападающий «Арсенала» и «Саутгемптона» Тео Уолкотт после поражения «канониров» от «святых» (1:2) в 1/4 финала Кубка Англии поделился мнением о влиянии главного тренера лондонцев Микеля Артеты на команду.
Кубок Англии . 1/4 финала
04 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Саутгемптон
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон
1:0 Стюарт – 35' 1:1 Дьёкереш – 68' 2:1 Чарльз – 85'
«Наблюдая за Микелем у кромки поля, я заметил некоторые черты прошлых лет, когда его энергия уже отражалась на команде. Это была нервная энергия, очень напряжённая. Не только Микель, но и многие сотрудники клуба порой оказывались на поле. Как будто слишком много поваров на кухне, слишком много указаний», — приводит слова Уолкотта BBC.
На данный момент «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ и продолжает выступление в Лиге чемпионов, где встретится с лиссабонским «Спортингом» в 1/4 финала турнира.
Комментарии
