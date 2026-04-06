Тренер «Манчестер Сити» подтвердил, что Бернарду Силва покинет команду летом

Помощник главного тренера «Манчестер Сити» Хосеп Линдерс подтвердил информацию, что полузащитник Бернарду Силва покинет клуб по истечении контракта в конце сезона.

«Капитан уникален, и его нельзя заменить другим игроком, поскольку таких игроков не существует. Надеюсь, он хорошо проведёт последние месяцы, это всего шесть недель, и он достойно попрощается. Он заслуживает всего этого внимания», — приводит слова Линдерса Sky Sports.

Силва шесть раз становился чемпионом английской Премьер-лиги в составе «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне игрок провёл за клуб 43 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя мячами и пятью результативными передачами.

