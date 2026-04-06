Александр Головин высказался о важной победе «Монако» над «Марселем» в гонке за место в ЛЧ

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о победе своей команды в домашнем матче 28-го тура французской Лиги 1 с «Марселем» (2:1). Напомним, россиянин отметился забитым мячом на 59-й минуте матча.

«Прежде всего, конечно, мы рады победе и забитому голу, но я думаю, что в конце нам нужно было сыграть немного лучше, но всё же мы получили три очка, так что результатом довольны. Мы просто смотрим вперёд, игра за игрой, нам нужно выигрывать каждую встречу, вот и всё», — приводит слова Головина официальный аккаунт монегасков в соцсети X.

После 27 туров чемпионата Франции «Марсель» набрал 49 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Монако» заработал 49 очков и располагается на пятой строчке. Команды борются друг с другом за места в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне Лиги 1 29-летний Александр Головин провёл 21 матч, в которых забил пять мячей и оформил пять результативных передач.