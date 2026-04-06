Максименко бурно праздновал с Ву, Карседо заводил фанатов. Фото победы «Спартака» в дерби

5 апреля в Москве на стадионе «Лукойл Арена» состоялся матч 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» принимал «Локомотив». В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев из Нальчика. Победу в дерби со счётом 2:1 праздновали красно-белые.

Первый мяч в матче на 23-й минуте забил защитник гостей Сесар Монтес. Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко сравнял счёт, реализовав пенальти на 66-й минуте. Защитник «Локомотива» Евгений Морозов был удалён на 72-й минуте за вторую жёлтую карточку. Окончательный счёт в матче на 83-й минуте установил вингер хозяев Пабло Солари.