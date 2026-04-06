Флик прокомментировал отрыв «Барселоны» от «Реала» в чемпионской гонке Ла Лиги

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о ситуации в чемпионской гонке после победы своей команды в матче 30-го тура Ла Лиги с «Атлетико» Мадрид (2:1).

— Как эта победа повлияет на исход чемпионата? Впереди ещё долгий путь, но «Реал Мадрид» уже отстаёт на семь очков.

— Вы знаете, что мы никогда не смотрим на других. Нужно делать свою работу. Сегодня мы её сделали, у нас три очка, и это хорошо. В некоторых ситуациях мы должны были сыграть намного лучше. Мы должны делать свою работу, мы должны жаждать победы. Каждый матч отличается от других, ни один не бывает лёгким. Когда мы сосредоточены, у нас есть качество, этого я и жду, — приводит слова Флика Marca.

После 30 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 76 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Реал» располагается на второй строчке. У команды в активе 69 очков.