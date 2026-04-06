Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Показать ещё Все новости
Тренер «Локомотива» Галактионов: в первом тайме «Спартак» не создавал нам трудностей

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил игру в первом тайме матча 23-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 23'     1:1 Барко – 66'     2:1 Солари – 83'    
Удаления: нет / Морозов – 72'

— Чем конкретно вы довольны в первом тайме, кроме качественного прессинга, какими компонентами?
— Взаимодействия «Спартака», когда они были на мяче, мы знаем. Как они располагаются позиционно, какие манёвры есть у Денисова и Солари; предполагали, как будет действовать Литвинов при организации атаки. Что касается организации игры в обороне, думаю, что у нас всё работало. Соперник фактически не создавал нам трудностей. А моментами, которые у нас были на мяче, мы достаточно нормально распоряжались. Были хорошие переходные фазы. Повторюсь: второй тайм мы планировали начать так же. К сожалению, нюансы решили исход игры, — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

На данный момент «Локомотив» находится на третьем месте в РПЛ, набрав 44 очка. «Спартак» занимает шестое место, записав в свой актив 41 очко.

Материалы по теме
«Карточка должна была вылететь автоматически». Разбор судейства в дерби «Спартак» — «Локо»
Эксклюзив
«Карточка должна была вылететь автоматически». Разбор судейства в дерби «Спартак» — «Локо»
