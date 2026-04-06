Неймара могут дисквалифицировать за женоненавистническое высказывание в адрес арбитра

Бразильский нападающий «Сантоса» Неймар может получить дисквалификацию на срок от пяти до 10 матчей за сексистские высказывания в адрес арбитра Савио Перейры Сампайо. Инцидент произошёл 3 апреля после победы над «Ремо» (2:0) в рамках 9-го тура бразильской Серии А.

Бразилия — Серия А . 9-й тур
03 апреля 2026, пятница. 01:00 МСК
Сантос
Сантус
Окончен
2 : 0
Ремо
Белен
1:0 Тасиано – 40'     2:0 Виейра да Вейга – 82'    

«Карточка несправедлива. В конце матча я получил очень жёсткий и необязательный удар. Это было не в первый, не в третий и не в четвёртый раз. Я пошёл обсудить это с арбитром, а он дал мне жёлтую. Но Савио — такой судья, встал не с той ноги (на португальском Неймар сказал «acordou de Chico». — Прим. „Чемпионата“) и пришёл на матч в таком состоянии», — приводит слова Неймара Sport.es.

Выражение «acordou de chico» в Бразилии используется в уничижительном смысле по отношении к женщинам во время менструации. При этом «chico» может быть синонимом слов «cerdo» и «sucio», что означают «свинья» и «грязь», они также использовались для обозначения менструации у женщин в прошлом.

Неймар получил жёлтую карточку за неспортивное поведение на 86-й минуте — бразилец будет дисквалифицирован. Из-за этой дисквалификации он в любом случае пропустит следующий матч команды с «Фламенго».

В шести встречах нынешнего сезона во всех турнирах Неймар забил три гола и отдал три результативные передачи.

