Неймара могут дисквалифицировать за женоненавистническое высказывание в адрес арбитра

Бразильский нападающий «Сантоса» Неймар может получить дисквалификацию на срок от пяти до 10 матчей за сексистские высказывания в адрес арбитра Савио Перейры Сампайо. Инцидент произошёл 3 апреля после победы над «Ремо» (2:0) в рамках 9-го тура бразильской Серии А.

«Карточка несправедлива. В конце матча я получил очень жёсткий и необязательный удар. Это было не в первый, не в третий и не в четвёртый раз. Я пошёл обсудить это с арбитром, а он дал мне жёлтую. Но Савио — такой судья, встал не с той ноги (на португальском Неймар сказал «acordou de Chico». — Прим. „Чемпионата“) и пришёл на матч в таком состоянии», — приводит слова Неймара Sport.es.

Выражение «acordou de chico» в Бразилии используется в уничижительном смысле по отношении к женщинам во время менструации. При этом «chico» может быть синонимом слов «cerdo» и «sucio», что означают «свинья» и «грязь», они также использовались для обозначения менструации у женщин в прошлом.

Неймар получил жёлтую карточку за неспортивное поведение на 86-й минуте — бразилец будет дисквалифицирован. Из-за этой дисквалификации он в любом случае пропустит следующий матч команды с «Фламенго».

В шести встречах нынешнего сезона во всех турнирах Неймар забил три гола и отдал три результативные передачи.