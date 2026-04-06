«Спартак» является самой волевой командой в нынешнем сезоне РПЛ

«Спартак» является самой волевой командой в нынешнем сезоне чемпионата России, сообщает телеграм-канал Opta Sports. В нынешнем сезоне красно-белые набрали 12 очков, уступая в счёте по ходу матча.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 23'     1:1 Барко – 66'     2:1 Солари – 83'    
Удаления: нет / Морозов – 72'

Следом по этому показателю располагаются «Зенит» и «Оренбург», которые набрали по 9 волевых очков.

Напомним, в минувшем матче 23-го тура чемпионата России «Спартак» одержал волевую победу над «Локомотивом» со счётом 2:1. Красно-белые пропустили на 23-й минуте матча, но смогли забить голы на 66-й и 83-й минутах матча.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 41 очко.

