«Спартак» является самой волевой командой в нынешнем сезоне РПЛ

«Спартак» является самой волевой командой в нынешнем сезоне чемпионата России, сообщает телеграм-канал Opta Sports. В нынешнем сезоне красно-белые набрали 12 очков, уступая в счёте по ходу матча.

Следом по этому показателю располагаются «Зенит» и «Оренбург», которые набрали по 9 волевых очков.

Напомним, в минувшем матче 23-го тура чемпионата России «Спартак» одержал волевую победу над «Локомотивом» со счётом 2:1. Красно-белые пропустили на 23-й минуте матча, но смогли забить голы на 66-й и 83-й минутах матча.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 41 очко.