Фабрицио Романо рассказал, когда Бернарду Силва решит вопрос с новым клубом

Фабрицио Романо рассказал, когда Бернарду Силва решит вопрос с новым клубом
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва сменит клубную прописку по окончании текущего сезона, когда станет свободным агентом. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, Бернарду пока не знает, где продолжит карьеру, но намерен решить этот вопрос до старта чемпионата мира 2026 года.

Ранее тренер «Манчестер Сити» Хосеп Линдерс подтвердил, что Бернарду Силва покинет команду грядущим летом.

Действующее соглашение футболиста рассчитано до 30 июня 2026 года. Португалец играет за «Манчестер Сити» с 2017 года. За этот период он забил 76 голов и отдал 77 результативных передач в 450 матчах во всех турнирах. За это время он шесть раз становился чемпионом Англии, пять раз выигрывал Кубок английской лиги, трижды — Суперкубок Англии, дважды — Кубок страны. Также в его активе победы в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

