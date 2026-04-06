Тренер «Ливерпуля» высказался о предстоящем матче с «ПСЖ» после разгрома от «Ман Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о предстоящем матче с «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов после разгромного поражения от «Манчестер Сити» (0:4) в четвертьфинале Кубка Англии.

«Если хочешь провести хороший матч в среду, поражение 0:4 уже само по себе не помогает, а ещё более крупный счёт стал бы для нас ещё большей проблемой перед поездкой туда. Я пытался вернуть нас в игру, сделать 1:4 или 2:4, но главное было не пропустить больше и оставить счёт таким. Это было основное, о чём я думал», — приводит слова Слота BBC.

Первый матч между «ПСЖ» и «Ливерпулем» состоится 8 апреля. Ответная игра состоится 14 апреля.